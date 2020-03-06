Конькобежец Кулижников пропустит финал КМ

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Российский конькобежец Павел Кулижников не выступит в финале Кубка мира, который пройдёт в Нидерландах.
Конькобежец Кулижников пропустит финал КМ
  • © Soenar Chamid/AFLO
  • globallookpress.com

«Знал, что Павел не побежит, но из-за чего, не скажу. Решение было принято заранее совместно с тренерским штабом», — приводит слова отца спортсмена Александра Кулижникова ТАСС.

Финал Кубка мира состоится в голландском Херенвене 7—8 марта. Кулижников является трёхкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Ранее конькобежка Фаткулина завоевала бронзу ЧМ в спринтерском многоборье.

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