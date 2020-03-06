«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Сибирь» хет-трик оформил Юусо Пуустинен. «Автомобилист» ответил голами Максима Березина, Питера Холланда и Джеффа Плэтта.
В овертайме победу новосибирской команде принёс гол Никиты Шашкова.
Счёт в серии до четырёх побед — 3:0 в пользу «Сибири». Четвёртая игра пройдёт в Новосибирске 8 марта.
Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Витязь» в матче плей-офф КХЛ.