«Сибирь» в третий раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Сибирь» хет-трик оформил Юусо Пуустинен. «Автомобилист» ответил голами Максима Березина, Питера Холланда и Джеффа Плэтта.

В овертайме победу новосибирской команде принёс гол Никиты Шашкова.

Счёт в серии до четырёх побед — 3:0 в пользу «Сибири». Четвёртая игра пройдёт в Новосибирске 8 марта.

Ранее сообщалось, что СКА разгромил «Витязь» в матче плей-офф КХЛ.