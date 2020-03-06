Поршнева победила в зачёте масс-стартов на Кубке IBU

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Россиянка Анастасия Поршнева заняла первое место в зачёте гонок с общим стартом по итогам Кубка IBU сезона-2019/20.
Поршнева победила в зачёте масс-стартов на Кубке IBU
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

В активе 25-летней российской биатлонистки 124 зачётных очка по итогам трёх гонок.

Второе место у шведки Ингелы Андерссон (95). Третьей стала ещё одна россиянка — Виктория Сливко (92).

В зачёте индивидуальных гонок лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина, занявшая второе место.

Сборная России завершила сезон на втором месте в зачёте смешанных эстафет, уступив лишь команде Норвегии.

Ульяна Кайшева стала второй в зачёте гонок преследования. Глазырина, Поршнева и Сливко — на четвёртом, пятом и шестом местах соответственно.

В спринтерском зачёте Глазырина стала второй.

Ранее сообщалось, что Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона.

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