Поршнева победила в зачёте масс-стартов на Кубке IBU
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- РИА Новости
В активе 25-летней российской биатлонистки 124 зачётных очка по итогам трёх гонок.
Второе место у шведки Ингелы Андерссон (95). Третьей стала ещё одна россиянка — Виктория Сливко (92).
В зачёте индивидуальных гонок лучшей из россиянок стала Екатерина Глазырина, занявшая второе место.
Сборная России завершила сезон на втором месте в зачёте смешанных эстафет, уступив лишь команде Норвегии.
Ульяна Кайшева стала второй в зачёте гонок преследования. Глазырина, Поршнева и Сливко — на четвёртом, пятом и шестом местах соответственно.
В спринтерском зачёте Глазырина стала второй.
Ранее сообщалось, что Глазырина стала второй в общем зачёте Кубка IBU по итогам сезона.