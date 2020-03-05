Матыцин надеется на скорую локализацию коронавируса

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что в весенне-летний сезон коронавирус будет локализован.

«Не буду строить догадок, как ситуация с коронавирусом повлияет на проведение мероприятий на территории России, предполагающих участие международных коллег. Будем надеяться, что вирус будет локализован весной-летом, что под солнцем он погибнет в конце концов», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в провинции Ухань. В настоящее время вирус распространился на более чем 70 стран по всему миру.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея не собирается отменять ЧМ-2020 в Швейцарии из-за коронавируса.