«Колорадо» уступил «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова

«Колорадо Эвеланш» в овертайме потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Дакс» отличились Эндрю Агоццино, Брендан Гуле, Сэм Стил и Рикард Ракелль. У хозяев голами отметились Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон и российский форвард Владислав Наместников.

В следующем матче «Эвеланш» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Анахайм» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее сообщалось, что Наместников забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.