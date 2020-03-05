«Колорадо» уступил «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова

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«Колорадо Эвеланш» в овертайме потерпел поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Колорадо» уступил «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова
  • Reuters
  • © Raj Mehta-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 4:3.

В составе «Дакс» отличились Эндрю Агоццино, Брендан Гуле, Сэм Стил и Рикард Ракелль. У хозяев голами отметились Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон и российский форвард Владислав Наместников.

В следующем матче «Эвеланш» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Анахайм» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс». 

Ранее сообщалось, что Наместников забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

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