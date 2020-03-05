«Колорадо» уступил «Анахайму» в НХЛ, несмотря на гол Наместникова
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Встреча прошла в Денвере и завершилась в пользу гостей — 4:3.
В составе «Дакс» отличились Эндрю Агоццино, Брендан Гуле, Сэм Стил и Рикард Ракелль. У хозяев голами отметились Габриэль Ландеског, Натан Маккиннон и российский форвард Владислав Наместников.
В следующем матче «Эвеланш» встретится с «Ванкувер Кэнакс», а «Анахайм» сыграет с «Торонто Мэйпл Лифс».
Ранее сообщалось, что Наместников забросил 15-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.