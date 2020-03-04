«Ак Барс» одержал вторую победу над «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» во втором матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.

«Нефтехимик» забил первым. Шайба в активе Павла Куликова.

Победу «Ак Барсу» принесли голы Артёма Лукоянова, Дмитрия Воронкова, Мэттью Фрэттина, Станислава Галиева и Джастина Азаведу.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Ак Барса». Третья игра пройдёт в Нижнекамске 6 марта.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ.