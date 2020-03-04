«Ак Барс» одержал вторую победу над «Нефтехимиком» в плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев льда.
«Нефтехимик» забил первым. Шайба в активе Павла Куликова.
Победу «Ак Барсу» принесли голы Артёма Лукоянова, Дмитрия Воронкова, Мэттью Фрэттина, Станислава Галиева и Джастина Азаведу.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:0 в пользу «Ак Барса». Третья игра пройдёт в Нижнекамске 6 марта.
Ранее сообщалось, что «Сибирь» во второй раз обыграла «Автомобилист» в плей-офф КХЛ.