Дьяченко проиграла Кенин на старте турнира WTA в Лионе

Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Во втором круге Кенин сыграет с румынкой Жаклин Кристиан.

Ранее сообщалось, что Потапова победила Гатто-Монтиконе в первом круге турнира WTA в Монтеррее.