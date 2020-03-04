Дьяченко проиграла Кенин на старте турнира WTA в Лионе

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Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.
Дьяченко проиграла Кенин на старте турнира WTA в Лионе
  • РИА Новости

Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.

Во втором круге Кенин сыграет с румынкой Жаклин Кристиан.

Ранее сообщалось, что Потапова победила Гатто-Монтиконе в первом круге турнира WTA в Монтеррее.

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