Дьяченко проиграла Кенин на старте турнира WTA в Лионе
Россиянка Виталия Дьяченко потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) во французском Лионе.
- РИА Новости
Матч продолжался 1 час 25 минут и завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу пятой ракетки мира.
Во втором круге Кенин сыграет с румынкой Жаклин Кристиан.
Ранее сообщалось, что Потапова победила Гатто-Монтиконе в первом круге турнира WTA в Монтеррее.
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