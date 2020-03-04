Глава РФС высказался о возможном проведении матчей без зрителей из-за коронавируса

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация планирует проводить все матчи со зрителями, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса.
Глава РФС высказался о возможном проведении матчей без зрителей из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Соревнования и матчи планируется проводить со зрителями. Лиги рассматривают разные возможности, должен быть и план Б. Но что касается того, проводить матчи со зрителями или без, то это не прерогатива лиг или РФС, а прерогатива властей», — заявил Дюков.

Из-за распространения коронавируса в Европе в Италии многие футбольные матчи были перенесены или проходили без зрителей, а чемпионат Швейцарии был приостановлен, предварительно, до 23 марта.

Ранее сообщалось, что у сотрудника РФС диагностирован коронавирус.

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