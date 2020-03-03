Роналду впервые сделал публичное заявление после инсульта у матери

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Португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что его мать находится в стабильном состоянии.
Роналду впервые сделал публичное заявление после инсульта у матери
  • Reuters

«Спасибо всем за ваши сообщения и поддержку для моей мамы. В настоящее время она в стабильном состоянии. Мы с моей семьёй хотели бы поблагодарить медицинскую бригаду, которая за ней ухаживает. Также я любезно прошу, чтобы в эти моменты информация была конфиденциальной», — гласит пост Роналду в Twitter.

65-летняя Мария Долореш душ Сантуш Авейру  в ночь со 2 на 3 марта была госпитализирована в больницу города Фуншал на острове Мадейра. Врачи диагностировали у неё инсульт.

Ранее сообщалось, что Роналду улетел в Португалию из-за инсульта матери.

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