Василевский: пусть Фёдор Емельяненко дерётся ещё хоть десять лет

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Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем и полутяжёлом весах Вячеслав Василевский рассказал, как относится к тому, что Фёдор Емельяненко продолжает выступать в 43-летнем возрасте.
Василевский: пусть Фёдор Емельяненко дерётся ещё хоть десять лет
  • © Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News
  • globallookpress.com

«С пониманием отношусь к желанию Фёдора продолжать выступать. Когда ты занимаешься этим на протяжении всей жизни, тяжело отказаться от этого. Думаю, у Емельяненко существует своего рода зависимость. Не только финансовая. Дело в режиме, эмоциях... Если у него есть желание, то пусть дерётся ещё хоть десять лет», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью RT.

Ранее он объяснил, почему не хотел бы выступать в андеркарде боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

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