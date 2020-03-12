Василевский: пусть Фёдор Емельяненко дерётся ещё хоть десять лет
- © Hans Gutknecht / MediaNews Group / The Los Angeles Daily News
- globallookpress.com
«С пониманием отношусь к желанию Фёдора продолжать выступать. Когда ты занимаешься этим на протяжении всей жизни, тяжело отказаться от этого. Думаю, у Емельяненко существует своего рода зависимость. Не только финансовая. Дело в режиме, эмоциях... Если у него есть желание, то пусть дерётся ещё хоть десять лет», — сказал Василевский в эксклюзивном интервью RT.
Ранее он объяснил, почему не хотел бы выступать в андеркарде боя между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.