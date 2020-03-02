Матыцин — о матче за Суперкубок УЕФА в Казани: Россию ждёт ещё один футбольный праздник

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал выбор Казани в качестве места проведения матча за Суперкубок УЕФА — 2023.
Матыцин — о матче за Суперкубок УЕФА в Казани: Россию ждёт ещё один футбольный праздник
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Вслед за Евро-2020 и финалом Лиги чемпионов — 2021 в Санкт-Петербурге Россию ждёт ещё один футбольный праздник. Я от всей души поздравляю Казань, которая сегодня получила право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году. Это решение УЕФА свидетельствует о высокой степени доверия как к Казани в частности, так и к России в целом», — заявил министр.

Матч за Суперкубок УЕФА проходит между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы предыдущего сезона. В 2023 году матч пройдёт на стадионе «Казань Арена».

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок УЕФА — 2023 пройдёт на «Казань Арене».

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