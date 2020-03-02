Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам среди россиян за сезон

Нападающий Артемий Панарин установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству очков среди российских игроков команды за один сезон Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (3:5) россиянин сделал две результативные передачи и набрал рекордные для российских игроков команды 90 очков за сезон.

По этому показателю он обошёл Сергея Зубова, на счету которого 89 очков в составе «Рейнджерс» в сезоне-1993/94.

Всего на счету Панарина 32 заброшенные шайбы и 58 голевых пасов в 64 играх нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ.