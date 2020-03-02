Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам среди россиян за сезон

Короткая ссылка
Нападающий Артемий Панарин установил рекорд «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству очков среди российских игроков команды за один сезон Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Филадельфия Флайерз» (3:5) россиянин сделал две результативные передачи и набрал рекордные для российских игроков команды 90 очков за сезон.

По этому показателю он обошёл Сергея Зубова, на счету которого 89 очков в составе «Рейнджерс» в сезоне-1993/94.

Всего на счету Панарина 32 заброшенные шайбы и 58 голевых пасов в 64 играх нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Панарин установил личный рекорд по результативной серии в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить