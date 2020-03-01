Кокорин считает, что его возвращение на поле получилось смазанным

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин поделился эмоциями после дебюта за новую команду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».

«Смазанное возвращение получилось, результат не по игре. Мы пропустили мяч, не знаю, что сказать», — сказал игрок в эфире «Матч Премьер».

Он также прокомментировал эпизод, в котором не забил в пустые ворота, отметив, что мяч подпрыгнул в том моменте. Тем не менее он заявил, что не имел права промахиваться.

«Если бы реализовали свои моменты, то результат был бы другим, мы не заслуживали поражения. Во втором тайме мы переиграли «Арсенал», но реализация подвела. У нас было не так много времени играть вместе», — добавил Кокорин.

Кокорин забил мяч на 64-й минуте. Этот гол стал для него дебютным в составе сочинского коллектива и первым с 4 октября 2018 года. Форвард до этой игры последний раз выходил на поле в официальном матче 7 октября 2018 года.

«Сочи» проиграл «Арсеналу» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что Кокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Арсенал».