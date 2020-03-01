«Сочи» уступил «Арсеналу» в 20-м туре РПЛ, несмотря на гол Кокорина

«Сочи» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Евгения Луценко. «Сочи» ответил на 64-й минуте — отличился дебютант команды Александр Кокорин. В компенсированное время Луценко оформил дубль и вырвал победу для туляков.

Таким образом, «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» же продолжает занимать последнюю строчку, имея в своём активе 15 очков.

Ранее сообщалось, что Кокорин забил в официальном матче впервые с 2018 года.