«Сочи» уступил «Арсеналу» в 20-м туре РПЛ, несмотря на гол Кокорина

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«Сочи» потерпел поражение от тульского «Арсенала» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Сочи» уступил «Арсеналу» в 20-м туре РПЛ, несмотря на гол Кокорина
  • © pfcsochi.ru

Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» и завершилась со счётом 1:2.

Гости вышли вперёд на пятой минуте благодаря голу Евгения Луценко. «Сочи» ответил на 64-й минуте — отличился дебютант команды Александр Кокорин. В компенсированное время Луценко оформил дубль и вырвал победу для туляков.

Таким образом, «Арсенал» набрал 28 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» же продолжает занимать последнюю строчку, имея в своём активе 15 очков.

Ранее сообщалось, что Кокорин забил в официальном матче впервые с 2018 года.

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