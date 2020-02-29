Источник: фанаты «Динамо» и «Спартака» подрались перед матчем

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В Москве произошла драка «стенка на стенку» между фанатскими объединениями «Динамо» и «Спартака» перед матчем команд в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Источник: фанаты «Динамо» и «Спартака» подрались перед матчем
  • © fcdynamo.ru

Об этом информирует Telegram-канал Mash. Драка произошла на Ленинградском проспекте возле отеля «Советский». В ней приняли участие от 15 до 50 человек.

По словам очевидцев, драка началась в троллейбусе, после чего перетекла на улицу. Есть пострадавшие. Несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте происшествия работают медики и полиция.

Ранее Чалов признался, что футболисты ЦСКА будут болеть за «Динамо» в матче со «Спартаком».

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