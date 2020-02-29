Драчёв заявил о намерении выяснить позицию IBU по делу Логинова

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил о намерении обсудить с Международным союзом биатлонистов (СБР) ситуацию с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
Драчёв заявил о намерении выяснить позицию IBU по делу Логинова
  • РИА Новости

«Для начала я бы хотел понять позицию IBU, какой у нас с ним будет диалог. Я встречусь в Раубичах с президентом и генеральным секретарём организации, обсудим этот один из важнейших вопросов. На данный момент нам необходимо понимание позиции IBU и BIU. После этого мы будем предпринимать дальнейшие действия. Мы рассматриваем различные меры, в том числе подачу искового заявления в гражданский суд», — цитирует Драчёва ТАСС.

22 февраля в шесть часов утра по итальянскому времени, за несколько часов до эстафеты в Антерсельве, прошли обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у наставника биатлониста, однако позже он заявил, что сотрудники правоохранительных органов искали препараты и лекарства. 

Ранее сообщалось, что СБР подарил автомобиль первому тренеру Логинова.

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