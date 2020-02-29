Фендт покинет пост президента FIL, который занимал в течение 26 лет

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Президент Международной федерации санного спорта (FIL) Йозеф Фендт заявил об уходе со своего поста.
Фендт покинет пост президента FIL, который занимал в течение 26 лет
  • Reuters

По его словам, это произойдёт на конгрессе организации в июне 2020 года.

«Я передаю в другие руки хорошо организованную международную федерацию с упорядоченными финансами и чёткой прозрачной структурой», — приводит слова 72-летнего функционера официальный сайт FIL.

Фендт возглавляет FIL в течение 26 лет.

Ранее сообщалось, что конькобежец Кулижников занимает третье место после двух дистанций на ЧМ в спринтерском многоборье.

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