Кузнецова высказалась о выходе в полуфинал турнира WTA в Дохе

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Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в катарской Дохе.
Кузнецова высказалась о выходе в полуфинал турнира WTA в Дохе
  • Reuters

«В нашем матче в Санкт-Петербурге я не так хорошо подавала и была не слишком уверена в себе. В этот раз я подавала лучше», — приводит слова спортсменки официальный сайт WTA.

Она отметила, что ей больше подходят турниры на открытом воздухе и она действовала агрессивно в минувшей игре. Кроме того, Кузнецова подчеркнула, что в этот раз смогла выбрать верную тактику.

«Я заставляла себя двигаться. Это всё, что нужно делать при таком ветре. Сегодня всё получилось», — добавила Кузнецова.

В полуфинале Кузнецова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Кузнецова обыграла Бенчич со счётом 6:4, 6:4 и вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе.

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