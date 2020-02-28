Кузнецова высказалась о выходе в полуфинал турнира WTA в Дохе

Россиянка Светлана Кузнецова прокомментировала свою победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в катарской Дохе.

«В нашем матче в Санкт-Петербурге я не так хорошо подавала и была не слишком уверена в себе. В этот раз я подавала лучше», — приводит слова спортсменки официальный сайт WTA.

Она отметила, что ей больше подходят турниры на открытом воздухе и она действовала агрессивно в минувшей игре. Кроме того, Кузнецова подчеркнула, что в этот раз смогла выбрать верную тактику.

«Я заставляла себя двигаться. Это всё, что нужно делать при таком ветре. Сегодня всё получилось», — добавила Кузнецова.

В полуфинале Кузнецова сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Кузнецова обыграла Бенчич со счётом 6:4, 6:4 и вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе.