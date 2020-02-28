IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

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Международный союз биатлонистов (IBU) удовлетворил апелляцию сборной Норвегии на дисквалификацию по итогам смешанной эстафеты на чемпионате Европы в Белоруссии.

«После получения протеста апелляционное жюри пересмотрело всю ситуацию. Приняв во внимание визуальные материалы, а также свидетельские показания, жюри решило принять протест и оставить результаты гонки, которые были зафиксированы на финише», — говорится в сообщении организации в Twitter.

Сборная Норвегии, таким образом, заняла третье место. Сборная Белоруссии осталась на четвёртом.

Ранее IBU исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах после того, как занявшая четвёртое место сборная Белоруссии подала протест против результата ставших третьими норвежцев.

Впоследствии сборная Норвегии подала апелляцию на это решение.

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