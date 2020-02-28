«Шахтёр» пробился в 1/8 финала ЛЕ после перестрелки с «Бенфикой» в Лиссабоне

Украинский «Шахтёр» прошёл португальскую «Бенфику» в 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

В первой игре горняки одержали победу на своём поле (2:1), а в Лиссабоне добились результативной ничьей (3:3). «Бенфика» дважды выходила вперёд усилиями Пицци, Рубена Диаша и Рафы Силвы, а также вела с разницей в два мяча, однако гости каждый раз восстанавливали равенство. Сначала мяч в свои ворота срезал Диаш, а после перерыва отличились Тарас Степаненко и Алан Патрик.

Ранее сообщалось, что МЮ разгромил «Брюгге» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.