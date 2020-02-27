«Порту» с Зе Луишем завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Байеру»

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«Байер» пробился в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.
«Порту» с Зе Луишем завершил выступление в Лиге Европы, уступив «Байеру»
  • Reuters
  • © Miguel Vidal

В ответной игре предыдущей стадии леверкузенцы в гостях победили «Порту» (3:1). Мячами в их составе отметились Лукас Аларио, Керем Бемирбай и Кай Хаверц, после чего Мусса Марега провёл гол престижа. Хозяева с 85-й минуты действовали в меньшинстве после удаления Тикиньо. Их форвард, бывший игрок московского «Спартака» Зе Луиш, был заменён на 64-й минуте. В первой встрече «Байер» также оказался сильнее (2:1).

Прошёл дальше и английский «Вулверхэмптон». «Волки» уступили на выезде испанскому «Эспаньолу» (2:3), однако решили задачу за счёт успешно проведённой домашней игры (4:0). Швейцарский «Базель» после гостевого успеха в матче с кипрским АПОЭЛ (3:0) добился минимальной победы дома (1:0).

Ранее сообщалось, что голевой пас Мхитаряна помог «Роме» пройти «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы.

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