Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьёзного не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Он отметил, что тренерский штаб каждый день проверяет информацию о состоянии Дзюбы, как только форвард будет тренироваться в общей группе, то и будет играть.
Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы.