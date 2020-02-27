Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии форварда команды Артёма Дзюбы перед матчем 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

«Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Надеюсь, наш медицинский штаб ничего серьёзного не видит. Достаточно сложно сказать, когда он сможет принять участие в занятиях вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он отметил, что тренерский штаб каждый день проверяет информацию о состоянии Дзюбы, как только форвард будет тренироваться в общей группе, то и будет играть.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 29 февраля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дзюба не сыграет с «Локомотивом» из-за травмы.