Рамос повторил рекорд по удалениям в Лиге чемпионов

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Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос повторил рекорд по количеству красных карточек в футбольной Лиге чемпионов.
Рамос повторил рекорд по удалениям в Лиге чемпионов
  • Reuters
  • © Juan Medina

Игрок был удалён на 86-й минуте домашнего матча с «Манчестер Сити». Таким образом, он заработал четвёртую красную карточку в ЛЧ в своей карьере и сравнялся с лидерами по этому показателю — Златаном Ибрагимовичем и Эдгаром Давидсом.

«Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 1:2 в первом матче 1/8 финала турнира. Ответная встреча между этими командами пройдёт 17 марта в Манчестере.

Ранее сообщалось, что Рамос установил рекорд Лиги чемпионов по количеству сыгранных матчей в турнире.

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