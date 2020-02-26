Форвард «Баварии» Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы

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Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выбыл из строя из-за травмы колена.
Форвард «Баварии» Левандовски выбыл на четыре недели из-за травмы
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний форвард первые десять дней своего четырёхнедельного восстановления проведёт в гипсе.

Левандовски получил травмы в выездном матче Лиги чемпионов с «Челси», в которой стал автором гола и двух голевых передач.

Поляк является лучшим бомбардиром «Баварии» в нынешнем сезоне он сыграл в 33 матчах и забил 39 мячей. В его активе также пять голевых передач.

Ранее Жерар Пике заявил, что сможет сыграть с «Реалом», несмотря на травму.

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