Звонарёва обыграла Сувэй на турнире WTA в Дохе

Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над Си Сувэй из Тайваня в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Дохе.

Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Матч длился 1 час 22 минуты. В следующем круге турнира россиянка встретится с теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай. Ранее Павлюченкова снялась с турнира WTA в Дохе из-за травмы бедра.