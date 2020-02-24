Звонарёва обыграла Сувэй на турнире WTA в Дохе
Россиянка Вера Звонарёва одержала победу над Си Сувэй из Тайваня в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации в Дохе.
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу россиянки. Матч длился 1 час 22 минуты.
В следующем круге турнира россиянка встретится с теннисисткой из Китая Чжэн Сайсай.
Ранее Павлюченкова снялась с турнира WTA в Дохе из-за травмы бедра.
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