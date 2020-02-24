Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
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Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.
В составе «Блюз» отличились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и россиянин Иван Барбашёв. У хозяев единственную шайбу забросил Маркус Фолиньо.
Действующие обладатели Кубка Стэнли одержали четвёртую победу подряд.
«Сент-Луис» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, в то время как «Уайлд» располагается на 11-м месте.
Ранее передача Александра Радулова и 31 сейв Антона Худобина помогли «Даллас Старз» победить «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.