Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» победил «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Сент-Поле и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

В составе «Блюз» отличились Джордан Кайру, Брэйден Шенн, Оскар Сундквист и россиянин Иван Барбашёв. У хозяев единственную шайбу забросил Маркус Фолиньо. 

Действующие обладатели Кубка Стэнли одержали четвёртую победу подряд.

«Сент-Луис» лидирует в турнирной таблице Западной конференции, в то время как «Уайлд» располагается на 11-м месте.

Ранее передача Александра Радулова и 31 сейв Антона Худобина помогли «Даллас Старз» победить «Чикаго Блэкхоукс» в НХЛ.

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