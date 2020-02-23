Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко пообещал главе Чечни Рамзану Кадырову исправиться и больше не хулиганить.
Александр Емельяненко: я пообещал, что больше плохим не буду
  • РИА Новости

В видео на канале Емельяненко в Instagram Рамзан Кадыров выразил сожаление, что в следующем бою российский спортсмен встретится с Магомедом Исмаиловым, а не с ним. Сам 38-летний боец ответил главе Чечни, что его бить не нужно.

«Меня бить не надо, меня не за что бить. Я раньше был плохой, хулиганил, а теперь я исправился. Теперь всё, я пообещал, что больше плохим не буду. Всем хорошего настроения. Занимайтесь спортом», — заявил Емельяненко в Instagram

В следующем поединке российский боец встретится со своим соотечественником Магомедом Исмаиловым. Бой пройдёт 3 апреля в Москве.

Ранее экс-соперник Исмаилова выразил сомнение, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года.

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