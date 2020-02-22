ЦСКА одержал 17-ю победу в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

Московский ЦСКА одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 86:81 в пользу гостей.

В составе ЦСКА, одержавшего 17-ю победу в сезоне при восьми поражениях, 29 очков набрал Майк Джеймс. Ещё 19 очков в активе Даниэля Хэкетта. Дарран Хиллиард набрал 12 очков.

За «Црвену Звезду» 15 очков набрал Билли Барон. Ещё 12 очков в активе Кевина Пунтера. По 11 очков набрали Джеймс Гист и Владимир Штимац. Ещё 10 очков у Лоренцо Брауна.

Следующим соперником ЦСКА станет испанская «Барселона». Игра состоится 27 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Олимпию Милан» в баскетбольной Евролиге.