ЦСКА одержал 17-ю победу в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»

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Московский ЦСКА одержал победу над сербской «Црвеной Звездой» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
ЦСКА одержал 17-ю победу в Евролиге, обыграв «Црвену Звезду»
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Встреча, прошедшая в Белграде, завершилась со счётом 86:81 в пользу гостей.

В составе ЦСКА, одержавшего 17-ю победу в сезоне при восьми поражениях, 29 очков набрал Майк Джеймс. Ещё 19 очков в активе Даниэля Хэкетта. Дарран Хиллиард набрал 12 очков.

За «Црвену Звезду» 15 очков набрал Билли Барон. Ещё 12 очков в активе Кевина Пунтера. По 11 очков набрали Джеймс Гист и  Владимир Штимац. Ещё 10 очков у Лоренцо Брауна.

Следующим соперником ЦСКА станет испанская «Барселона». Игра состоится 27 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что «Химки» победили «Олимпию Милан» в баскетбольной Евролиге.

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