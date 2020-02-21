Женская сборная России не сумела выйти в финал юниорского ЧМ по кёрлингу

Женская сборная России потерпела поражение от национальной команды Канады в полуфинале юниорского чемпионата мира по кёрлингу в Красноярске.

Основное время матча завершилось вничью 8:8, а в экстра-энде победу одержали канадки.

Таким образом, российская команда в составе Влады Румянцевой, Веры Тюляковой, Ирины Рязановой и Анастасии Мищенко в матче за третье место сыграет со сборной Японии, уступившей команде Южной Кореи (4:8). Игра состоится 22 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею с мячом одолела Норвегию и пробилась в финал ЧМ.