Женская сборная России не сумела выйти в финал юниорского ЧМ по кёрлингу
- globallookpress.com
Основное время матча завершилось вничью 8:8, а в экстра-энде победу одержали канадки.
Таким образом, российская команда в составе Влады Румянцевой, Веры Тюляковой, Ирины Рязановой и Анастасии Мищенко в матче за третье место сыграет со сборной Японии, уступившей команде Южной Кореи (4:8). Игра состоится 22 февраля.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по хоккею с мячом одолела Норвегию и пробилась в финал ЧМ.