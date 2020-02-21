В «Рубине» высказались по поводу информации о травме Тарасова

Казанский футбольный клуб «Рубин» выступил с заявлением по поводу информации о травме полузащитника команды Дмитрия Тарасова.

«Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле», — говорится в сообщении пресс-службы «Рубина» в Twitter.

При этом отмечается, что точный диагноз будет известен только после медицинского обследования.

18 февраля «Рубин» подписал контракт с Тарасовым, который находился без клуба с лета 2019 года. До этого он выступал за московский «Локомотив» с 2010 года.

Ранее сообщалось, что Тарасов сломал ногу через три дня после подписания контракта с «Рубином».