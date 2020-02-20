Неймар не включил Роналду в пятёрку лучших футболистов мира

Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал пятёрку лучших, по его мнению, футболистов мира на данный момент.

Как сообщает Marca, в топ-5, по версии бразильца, вошли его бывшие партнёры по «Барселоне» Лионель Месси и Луис Суарес, его нынешний одноклубник Килиан Мбаппе, а также хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард мадридского «Реала» Эден Азар.

При этом в топ-5 не нашлось места ни одному соотечественнику Неймара, а также звёздному форварду «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее Лионель Месси высказал мнение, что Неймар хочет вернуться в «Барселону».