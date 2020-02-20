СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва

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Петербургский СКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА обыграл «Торпедо» и стал победителем дивизиона Боброва
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

В основное время за СКА забили Андрей Кузьменко и Ярно Коскиранта. В составе «Торпедо» отличились Джордан Шрёдер и Михаил Варнаков. В овертайме победу СКА принесла шайба Александра Барабанова.

Таким образом, петербургский клуб, занимающий второе место в Западной конференции КХЛ, в четвёртый раз подряд стал победителем дивизиона Боброва, набрав 89 очков в 60 матчах.

В других матчах игрового дня «Автомобилист» победил «Сибирь» со счётом 3:1, а «Сочи» в овертайме взял верх над «Витязем» — 3:2.

Ранее сообщалось, что «Спартак» победил «Ак Барс» в матче КХЛ.

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