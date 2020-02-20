С ФК «Ростов» взыскали 154 млн рублей

Судебные приставы взыскали с ФК «Ростов» 154,07 млн рублей в пользу бывшего спонсора клуба.

Об этом сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на Федеральную службу судебных приставов. По информации источника, исполнительный лист ростовчанам был выдан 12 февраля 2020 года Арбитражным судом Ростовской области. Суд постановил взыскать эту сумму в пользу бывшего спонсора «Ростова» компании «Агроком».

Контракт между «Ростовом» и «Агрокомом» был подписан в 2015 году сроком на пять лет. После выхода команды в Лигу чемпионов футболисты выступали в экипировке без логотипа спонсора. Впоследствии контракт был аннулирован.

Ранее сообщалось, что «Ростов» уступил «Мольде» в контрольном матче в Испании.