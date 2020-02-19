Хоккеист «Колорадо» Задоров назвал футболиста Тарасова недалёким человеком

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров высказался о ситуации с трансляцией молодёжного чемпионата мира по хоккею 2020 года, когда многие россияне по ошибке посмотрели трансляцию финала девятилетней давности.

«Я согласен с людьми: вы смотрите матч, где играют Тарасенко, Панарин, Зайцев, Орлов, и не знаете, что они давно выступают в НХЛ? Да и съёмка девятилетней давности, это видно. Думаю, что смотрели тот матч только люди, далёкие от хоккея», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что большие матчи всегда транслирует Первый канал, в то время как большинство людей ожидали, что игру покажут по «Матч ТВ». Тем не менее он не согласен, что Россия является неспортивной страной.

«Думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалёкие люди, которые не знают имён игроков, выступающих в НХЛ. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалёкий», — добавил Задоров.

Некоторые российские болельщики по ошибке подумали, что Россия обыграла Канаду, так как смотрели финал МЧМ 2011 года по телеканалу «Матч ТВ». При этом решающий матч этого года транслировался на Первом канале.

В финале МЧМ-2020 Россия уступила Канаде со счётом 3:4.

Ранее сообщалось, что Тарасов стал игроком «Рубина».