«Ак Барс» обыграл «Авангард» и стал победителем Восточной конференции КХЛ

Короткая ссылка
Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и стал победителем Восточной конференции КХЛ
  • @hcakbars
  • Twitter

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Эмиля Галимова, Станислава Галиева, Джастина Азеведу, Дмитрия Воронкова и Михаила Фисенко.

«Авангард» ответил голами Роба Клинкхаммера, Егора Мартынова и Павла Дедунова.

Такой результат позволил «Ак Барсу», набравшему 89 очков в 58 матчах против 82 очков в 59 играх у «Авангарда», досрочно стать победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Для казанского клуба это четвёртая в истории победа в Восточной конференции. Прежде команде это удавалось в 2010, 2015, 2018 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» одолело «Автомобилист» и прервало 13-матчевую серию поражений в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить