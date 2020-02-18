«Ак Барс» обыграл «Авангард» и стал победителем Восточной конференции КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Ак Барсу» принесли шайбы Эмиля Галимова, Станислава Галиева, Джастина Азеведу, Дмитрия Воронкова и Михаила Фисенко.

«Авангард» ответил голами Роба Клинкхаммера, Егора Мартынова и Павла Дедунова.

Такой результат позволил «Ак Барсу», набравшему 89 очков в 58 матчах против 82 очков в 59 играх у «Авангарда», досрочно стать победителем Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Для казанского клуба это четвёртая в истории победа в Восточной конференции. Прежде команде это удавалось в 2010, 2015, 2018 и 2020 годах.

Ранее сообщалось, что рижское «Динамо» одолело «Автомобилист» и прервало 13-матчевую серию поражений в КХЛ.