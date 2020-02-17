СМИ: «Спартак» подпишет контракт с 33-летним воспитанником команды Шишкиным

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Бывший защитник сборной России по футболу Роман Шишкин близок к переходу в московский «Спартак».
СМИ: «Спартак» подпишет контракт с 33-летним воспитанником команды Шишкиным
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», игрок должен подписать контракт с красно-белыми 18 февраля и, скорее всего, будет выступать за вторую команду «Спартака» в Футбольной национальной лиге.

17 февраля 33-летний Шишкин расторг контракт со столичным «Торпедо», за которое он выступал с лета прошлого года. За это время он провёл за клуб 21 матч и забил один мяч. 

Футболист является воспитанником «Спартака» и защищал цвета команды с 2004 по 2010 год. После он перешёл в московский «Локомотив», за который играл до 2017 года. Кроме того, он выступал за самарские «Крылья Советов» и «Краснодар».

В активе Шишкина 16 матчей за сборную России с 2007 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен усилиться форвардом «Фейеноорда» Стивеном Бергёйсом.

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