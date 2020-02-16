Газимагомедов стал серебряным призёром ЧЕ по борьбе в Риме

Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Риме.

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