Газимагомедов стал серебряным призёром ЧЕ по борьбе в Риме
Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Риме.
- © Kadir Caliskan via www.imago-images.de
- globallookpress.com
В финале весовой категории до 74 кг россиянин уступил итальянцу Маркесу Чамисо со счётом 3:5.
Бронзовыми призёрами стали грузин Автандил Кенчадзе и Сонер Демирташ из Турции.
Ранее сообщалось, что Богомоев выиграл золото на ЧЕ по борьбе.
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