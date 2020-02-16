Газимагомедов стал серебряным призёром ЧЕ по борьбе в Риме

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Российский борец вольного стиля Магомедрасул Газимагомедов завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы, который проходит в Риме.
Газимагомедов стал серебряным призёром ЧЕ по борьбе в Риме
  • © Kadir Caliskan via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

В финале весовой категории до 74 кг россиянин уступил итальянцу Маркесу Чамисо со счётом 3:5.

Бронзовыми призёрами стали грузин Автандил Кенчадзе и Сонер Демирташ из Турции.

Ранее сообщалось, что Богомоев выиграл золото на ЧЕ по борьбе.

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