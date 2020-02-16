Комбаров назвал причину распада чемпионского «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил, что конфликт в тренерском штабе между Массимо Каррерой и Раулем Рианчо стал причиной распада команды, выигравшей Российскую премьер-лигу в сезоне-2016/2017.

«Если бы после чемпионства не было чехарды вокруг трансферов, перетягивания определёнными людьми на себя главной роли, всё было бы нормально. Не было понимания в команде по самым простым вопросам: куда бежать, как играть. Мы не можем подходить по десять раз к тренеру и постоянно просить его вернуть всё. Мы подходили к Массимо, выражали своё мнение. Он повторял, что всё будет хорошо, но ничего не менялось», — цитирует Комбарова РГ.

Также экс-футболист «Спартака» добавил, что в коллективе было противостояние между главным тренером Массимо Каррерой и его ассистентом Раулем Рианчо.

«Игроки не имеют права обсуждать с тренером состав или тактику. Но мы этого и не делали. Мы просили Карреру, чтобы он не закрывался, оставался с нами таким же открытым, как в чемпионский сезон. Чтобы он был номером один. Но тогда уже началось противостояние Карреры с Рианчо. Мы не понимали, кто из них главный тренер. И всё рухнуло», — добавил футболист.

В настоящее время 33-летний игрок выступает за самарские «Крылья Советов».

Ранее Каррера сравнил уровень РПЛ и чемпионата Греции.