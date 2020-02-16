Драчёв: заранее знали о дисквалификации Устюгова и Слепцовой

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв признался, что в организации знали об отстранении Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой до официального заявления со стороны Международного союза биатлонистов (IBU).
Драчёв: заранее знали о дисквалификации Устюгова и Слепцовой
  • РИА Новости

«Мы знали заранее, что уже в самые первые дни чемпионата может возникнуть негативная ситуация по нашим спортсменам. Имею в виду объявление о дисквалификации Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, которое и было озвучено в день мужской спринтерской гонки. Соответственно, понимали, сколь тяжёлый эмоциональный прессинг может пойти на российскую команду со стороны других сборных и средств массовой информации», — заявил Драчёв в интервью RT.

Ранее сообщалось, что бывший биатлонист Евгений Устюгов освобождён от должности главного судьи десятой зимней Спартакиады учащихся России.

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