Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг

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Россиянин Курбан Шираев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.
Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

В финальном поединке 20-летний Шираев победил белоруса Нюргуна Скрябина.

Бронзовыми призёрами стали Эрик Арушанян с Украины и представитель Азербайджана Али Рахимзаде.

Ранее сообщалось, что Азамат Тускаев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 57 кг.

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