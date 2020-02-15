Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг

Россиянин Курбан Шираев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.

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РИА Новости

В финальном поединке 20-летний Шираев победил белоруса Нюргуна Скрябина. Бронзовыми призёрами стали Эрик Арушанян с Украины и представитель Азербайджана Али Рахимзаде. Ранее сообщалось, что Азамат Тускаев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 57 кг.