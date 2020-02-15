Шираев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 65 кг
Россиянин Курбан Шираев завоевал золото в весовой категории до 65 кг на чемпионате Европы по вольной борьбе в Риме.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
В финальном поединке 20-летний Шираев победил белоруса Нюргуна Скрябина.
Бронзовыми призёрами стали Эрик Арушанян с Украины и представитель Азербайджана Али Рахимзаде.
Ранее сообщалось, что Азамат Тускаев завоевал золото на ЧЕ по борьбе в весе до 57 кг.
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