Третьяков занял второе место в итоговом зачёте Кубка мира по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков показал пятый результат на этапе Кубка мира в Сигулде.

По сумме двух попыток он показал 1 минуту 41,44 секунды. Победу одержал Мартиньш Дукурс из Латвии (1.40,09), серебро этапа досталось его брату Томасу (1.40,90), бронза — корейцу Юну Сун Бину (1.41,15). Соревнования были совмещены с чемпионатом Европы. В рамках этого турнира Третьяков классифицировался на четвёртой позиции.

Этап в Сигулде был заключительным в календаре. В итоговом зачёте Кубка мира Третьяков занял вторую строчку с 1603 очками. Выиграл трофей Мартинс Дукурс, набравший 1665 балла. У Юн Сун Бина — третий показатель (1581).

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