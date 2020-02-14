Бобслеистки Сергеева и Мамедова завоевали золото чемпионата Европы
- РИА Новости
По итогам двух попыток россиянки показали результат 1 минута 41,96 секунды.
Второе место с отставанием в 0,02 секунды заняли представительницы Румынии Андреа Греку и Иоана Георге. Тройку призёров замкнули немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён, проигравшие победительницам 0,07 секунды.
Россиянки Алёна Осипенко и Юлия Шокшуева заняли шестое место.
Ранее сообщалось, что саночница Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи, у Ивановой — серебро.