Бобслеистки Сергеева и Мамедова завоевали золото чемпионата Европы

Россиянки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы в латвийской Сигулде.

РИА Новости

По итогам двух попыток россиянки показали результат 1 минута 41,96 секунды. Второе место с отставанием в 0,02 секунды заняли представительницы Румынии Андреа Греку и Иоана Георге. Тройку призёров замкнули немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён, проигравшие победительницам 0,07 секунды. Россиянки Алёна Осипенко и Юлия Шокшуева заняли шестое место. Ранее сообщалось, что саночница Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи, у Ивановой — серебро.