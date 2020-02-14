Бобслеистки Сергеева и Мамедова завоевали золото чемпионата Европы

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Россиянки Надежда Сергеева и Елена Мамедова заняли первое место в соревнованиях двоек на чемпионате Европы в латвийской Сигулде.
Бобслеистки Сергеева и Мамедова завоевали золото чемпионата Европы
  • РИА Новости

По итогам двух попыток россиянки показали результат 1 минута 41,96 секунды.

Второе место с отставанием в 0,02 секунды заняли представительницы Румынии Андреа Греку и Иоана Георге. Тройку призёров замкнули немки Штефани Шнайдер и Лисетт Тён, проигравшие победительницам 0,07 секунды.

Россиянки Алёна Осипенко и Юлия Шокшуева заняли шестое место.

Ранее сообщалось, что саночница Катникова завоевала золото ЧМ в Сочи, у Ивановой — серебро.

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