В сети появилось первое фото Кокорина в форме «Сочи»

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В сети опубликовали первую фотографию нападающего Александра Кокорина в форме футбольного клуба «Сочи».
В сети появилось первое фото Кокорина в форме «Сочи»
  • РИА Новости

Грозненский клуб «Ахмат» опубликовал в Twitter фото Кокорина, на котором он в форме «Сочи» стоит вместе с хавбеком чеченского коллектива Денисом Глушаковым и они наблюдают за контрольным матчем между командами.

Позднее «Ахмат» удалил фото.

    Кокорин был осуждён за несколько потасовок в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. 17 сентября 2019 года он был освобождён по УДО, позже подписал контракт с «Зенитом», но не был заявлен клубом на первую часть сезона-2019/20.

    21 января «Сочи» объявил об аренде Кокорина, однако после этого агент футболиста неоднократно заявлял о нежелании игрока переходить в другой клуб. В итоге он был переведён в состав «Зенита-2», с которым отправился на тренировочный сбор в Турцию. Тем не менее 13 февраля его агент объявил, что он всё-таки перейдёт в «Сочи». 

    Ранее «Зенит» не подтвердил переход Кокорина в «Сочи».

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