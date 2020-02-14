Саночники Денисьев и Антонов выиграли спринт на ЧМ в Сочи

Российский парный экипаж в составе Александра Денисьева и Владислава Антонова выиграл спринт на чемпионате мира по санному спорту в Сочи.

Чемпионы проехали трассу за 31,281 секунды. Серебряными призёрами стали итальянцы Эмануэль Ридер — Симон Кайнцвалднер, уступившие россиянам 0,045 секунды. Третье место занял опытный экипаж из Германии Тобиас Вендль — Тобиас Арльт (отставание 0,081). Российские пары Всеволод Кашкин — Константин Коршунов (0,084) и Владислав Южаков — Юрий Прохоров (0,093) классифицировались на пятой и шестой позициях соответственно.

Ранее сообщалось, что российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ.