Саночники Денисьев и Антонов выиграли спринт на ЧМ в Сочи
- РИА Новости
Чемпионы проехали трассу за 31,281 секунды. Серебряными призёрами стали итальянцы Эмануэль Ридер — Симон Кайнцвалднер, уступившие россиянам 0,045 секунды. Третье место занял опытный экипаж из Германии Тобиас Вендль — Тобиас Арльт (отставание 0,081). Российские пары Всеволод Кашкин — Константин Коршунов (0,084) и Владислав Южаков — Юрий Прохоров (0,093) классифицировались на пятой и шестой позициях соответственно.
Ранее сообщалось, что российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ.