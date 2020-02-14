Шахматистки Костенюк и Гунина потерпели поражения в шестом туре турнира в Сент-Луисе
- РИА Новости
В центральной партии дня 12-я чемпионка мира Александра Костенюк уступила чёрными фигурами Хампи Конеру из Индии. Её соотечественница Валентина Гунина также чёрными проиграла американке Кариссе Йип. Ещё одна россиянка Екатерина Лагно белыми свела вничью партию с грузинкой Наной Дзагнидзе.
После шести туров лидируют Конеру и чемпионка мира из Китая Цзюй Вэньцзюнь, набравшие по 4 очка. У Костенюк осталось 3,5 балла, у Лагно стало 3, Гунина имеет 2.
Ранее сообщалось, что российский гроссмейстер Витюгов лидирует на турнире в Праге.