Сборная России не закончила гонку на ЧМ по конькам из-за падения Кулижникова

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Мужская сборная России по конькобежному спорту не смогла финишировать в командном спринте на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

На дорожку вышли Павел Кулижников, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков. Им пришлось завершить забег досрочно из-за падения Кулижникова.

Золото досталось спортсменам из Нидерландов, преодолевшим дистанцию за 1 минуту 18,187 секунды. Второе место заняли китайцы (1.18,533), третье — норвежцы (1.19,545).

Показавшие лучшее время канадцы (1.17,689) были дисквалифицированы.

Ранее сообщалось, что российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на ЧМ.

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