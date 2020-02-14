Российские конькобежцы остались без наград в забеге на 5000 м на ЧМ в США

Бронзовый призёр январского чемпионата Европы по конькобежному спорту на дистанции 5000 м Денис Юсков не смог повторить свой успех в аналогичном забеге на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Солт-Лейк-Сити.

Титулованный россиянин занял лишь 12-е место, пробежав дистанцию за 6 минут и 15,505 секунды. Его соотечественник Руслан Захаров, известный благодаря оглашению олимпийской клятвы спортсменов на Играх-2014, показал девятый результат (6.14,068). Еще один представитель России Данила Семериков классифицировался 16-м (6.23,028).

Чемпионом мира на 5000 м стал канадец Тед-Ян Блюмен (6.04,375). Серебро завоевал именитый нидерландец Свен Крамер (6.04,918), бронзу — ещё один канадец Грэм Фиш (6.06,328).

Ранее сообщалось, что Воронина стала третьей на дистанции 3000 м на ЧМ по конькобежному спорту.