Российские конькобежцы остались без наград в забеге на 5000 м на ЧМ в США
Титулованный россиянин занял лишь 12-е место, пробежав дистанцию за 6 минут и 15,505 секунды. Его соотечественник Руслан Захаров, известный благодаря оглашению олимпийской клятвы спортсменов на Играх-2014, показал девятый результат (6.14,068). Еще один представитель России Данила Семериков классифицировался 16-м (6.23,028).
Чемпионом мира на 5000 м стал канадец Тед-Ян Блюмен (6.04,375). Серебро завоевал именитый нидерландец Свен Крамер (6.04,918), бронзу — ещё один канадец Грэм Фиш (6.06,328).
Ранее сообщалось, что Воронина стала третьей на дистанции 3000 м на ЧМ по конькобежному спорту.