Курникова родила Иглесиасу третьего ребёнка

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В семье знаменитой в прошлом российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок.
Курникова родила Иглесиасу третьего ребёнка
  • globallookpress.com

О пополнении в звёздном семействе Daily Mail поведал брат певца Хулио Иглесиас — младший. При этом он отказался назвать пол малыша.

Ранее о грядущих родах Курниковой рассказали испанские СМИ. Пару, отдыхающую на яхте, снял один из журналов. На снимках у Курниковой был виден большой живот, который она прикрывала олимпийкой. У знаменитых родителей уже есть двойня: в декабре 2017 года Курникова родила мальчика Николаса и девочку Люси.

До этого сообщалось, что Усманов передал МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена.

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