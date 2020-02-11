Кабалоев завоевал серебро на ЧЕ по греко-римской борьбе
Россиянин Виталий Кабалоев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по греко-римской борьбе, который проходит в Риме.
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Кабалоев, выступающий в весовой категории до 55 кг, в финальной схватке проиграл болгарину Эдмонду Армену Назаряну со счётом 3:7.
Чемпионат Европы по греко-римской борьбе продлится до 12 февраля.
Ранее сообщалось, что борец Абдуллаев стал финалистом ЧЕ.
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