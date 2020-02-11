Бывшая российская теннисистка Рыбакина заявила, что рада представлять Казахстан

Теннисистка Елена Рыбакина заявила, что на данный момент не рассматривает возвращение к выступлениям под российским флагом.

«Очень рада, что представляю Казахстан. В меня поверили, очень помогали. Если бы я могла остаться, то осталась бы в России. Казахстан меня поддерживает, помогает, в том числе и финансово. В принципе, я хотела бы представлять Казахстан и в дальнейшем, поскольку мне помогли в достаточно трудный период. Не знаю, как сложится в дальнейшем, но сейчас тема России для меня точно закрыта», — цитирует Рыбакину «Спорт-Экспресс».

20-летняя москвичка выступает под флагом Казахстана с 2018 года. В настоящее время Рыбакина занимает 25-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в топ-10 рейтинга теннисного Кубка федерации.